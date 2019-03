Laagvlieger rijdt 116 per uur in zone 50 ADPW

14 maart 2019

16u51 0

In de Burggraaf Georges Terlindenlaan in Schiplaken (Boortmeerbeek) heeft de lokale politie donderdag een bestuurder betrapt die tegen 116 kilometer per uur reed in de zone 50. De persoon in kwestie zal zijn rijbewijs enkele weken moeten inleveren. In de B. Terlindenlaan werden 120 overtredingen op 526 voertuigen vastgesteld. De andere controles vonden plaats op de Rijmenamsesteenweg in Haacht en op de Putsebaan in Keerbergen. Op de Putsebaan werden er 41 van de 309 bestuurders geflitst en aan de Rijmenamsesteenweg 53 van de 375. In totaal passeerden er 1.210 auto’s de snelheidsradar. Daarvan reden er 214 (17,5%) te snel.