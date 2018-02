KLJ brengt valentijnsontbijt aan huis 07 februari 2018

Om de nieuwbouwlokalen te financieren verkoopt KLJ Schiplaken ontbijtmanden. Die worden komende zondag aan huis geleverd op een tijdstip naar keuze. Je kan kiezen tussen The Loversbox (ontbijt voor twee met bubbels - 25 euro), Valentines Gift (ontbijt voor één met bubbels - 15 euro) en My Little Valentine (feestelijk ontbijt voor één kind - 10 euro). Bestellingen kunnen nog tot en met vandaag doorgegeven worden via kljschiplaken.be of 0471/41.54.72. (SPK)