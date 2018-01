Katogentocht Landelijke Gilde 24 januari 2018

Landelijke Gilde Schiplaken (Boortmeerbeek) houdt op zaterdag 27 januari haar jaarlijkse 'Katogentocht'. De magische avondwandeling over onverharde paden van de anders niet-toegankelijke bossen van Schiplaken kan tussen 18.30 en 20.30 uur worden aangevat aan Zaal De Bosuil, Bieststraat 233 in Schiplaken. Zowel jong, heel jong als iets minder jong kan gewapend met een zaklamp zijn weg langs de opgehangen lichtreflectoren doorheen de pikkedonkere bossen vinden. Onderweg zijn er met quizvragen filmtickets te winnen, en is er ook een drankje. Bij aankomst wacht onder meer warme soep in De Bosuil. Regenlaarzen zijn aangewezen. De deelnameprijs bedraagt 6 euro (leden: 3 euro, -12 jaar: 2 euro). (SPK)