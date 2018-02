Kasteelvilla uit 1947 gaat plat voor Aldi INBOEDEL HOTEL CLASSICS WORDT EERST NOG VERKOCHT VOOR GOEDE DOEL SVEN PONSAERTS

24 februari 2018

02u44 0 Boortmeerbeek Het voormalige Hotel Classics, langs de Leuvensesteenweg, wordt binnenkort gesloopt. De zeventig jaar oude kasteelvilla moet plaatsmaken voor een nieuwe Aldi-winkel. Maar voor het zover is, zal eigenares Anita Mommens (68) de inboedel nog verkopen voor het goede doel.

"Het is met veel pijn in het hart dat ik uiteindelijk toch verkocht heb", vertelt Anita Mommens. "Zo'n twee jaar geleden heb ik de vraag van Aldi nog afgewezen. Maar het wordt alsmaar moeilijker om dit gebouw - met 44 ruimtes - en het bijhorende domein van anderhalve hectare te onderhouden. En mijn dochters hebben ook geen interesse om het over te nemen."





Anita kocht de pompeuze kasteelvilla met vijver in 1979. Tot dan was het de directeurswoning van de voormalige Boortmeerbeekse Brouwerij 't Sas geweest. "Twintig jaar lang heb ik hier de babyspeciaalzaak 'Baby Castle' gehad", vervolgt ze. "Ik verkocht speelgoed, kleding, hele kinderslaapkamers,... Dergelijke speciaalzaken bestonden toen nog niet, dus we hebben hier dan ook gloriejaren beleefd." Maar in 2000 gooide Anita het over een andere boeg: ze verbouwde de kasteelvilla tot Zakenhotel Classics. "Mijn dochters namen de zaak een tiental jaar geleden over, maar hielden het in 2014 voor bekeken."





Hypermodern warenhuis

Sindsdien staat het immense gebouw, dat aan de Leuvense Vaart grenst, er ongebruikt bij. "De papieren zijn getekend en de plannen voor een hypermodern warenhuis van de nieuwste generatie liggen al klaar", weet Anita. "Eens alle vergunningen in orde zijn - en dat zou niet zo heel lang meer duren - gaan de sloopwerken van start. Jammer, want dit is best een prachtig stukje erfgoed."





Omdat het gebouw eerst nog leeggehaald moet worden, zal er in het weekend van 10 en 11 maart nog een grote uitverkoop voor het goede doel volgen. "We willen op een mooie manier afsluiten", klinkt het. "Het volledige interieur - salons, kasten, luchters, vazen, spiegels, tapijten, hele badkamers,... - zal verkocht worden. Maar ook het hotelservies en zelfs speelgoed van de voormalige kinderspeciaalzaak gaan de deur uit. Het mooie is dat we ook het gebouw zelf mogen strippen: ramen, deuren, dakleien, parket, marmer,... Voor een eerlijke prijs mag het allemaal weg."





Mens en dier

Met de opbrengst zullen drie goede doelen gesteund worden. "Ik heb voor drie organisaties gekozen die zich zowel voor mens als dier inzetten: dierenasielen De Zorghoeve in Leefdaal en Dierenbescherming Mechelen, en de Stichting Prins Laurent. Die eerste verenigingen leiden mensen met een beperking op om dieren te verzorgen. De tweede ontfermt zich over daklozen en hun hond. De prins zelf heeft trouwens al toegezegd om de cheque te komen overhandigen."





De grote uitverkoop vindt plaats op 10 en 11 maart in het voormalige Hotel Classics, Leuvensesteenweg 240 in Boortmeerbeek, en dat telkens van 14 uur tot 18 uur.