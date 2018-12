Karin Derua legt eed af als nieuwe burgemeester ADPW

21 december 2018

Vandaag legden 40 Vlaams-Brabantse burgemeesters de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Zij werden benoemd door Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). Ook Karin Derua (Open Vld) legde de eed af als toekomstig burgemeester van Boortmeerbeek. Zij volgt partijgenoot Michel Baert op.

Open Vld sloot een coalitie met sp.a. Karin Derua (Open Vld) is benoemd tot burgemeester. Karin Derua werd geboren op 27 juli 1967. Zij heeft een administratieve job in een garage. Derua is sinds januari 2007 gemeenteraadslid en sedert 1 januari 2013 schepen van onderwijs, cultuur, senioren, lokale economie, feestelijkheden, markten en kermissen.