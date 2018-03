Kapsalon Sara is de vriendelijkste 16 maart 2018

02u26 0

Voor de gemeente Boortmeerbeek ging de award naar Kapsalon Sara langs de Kapt. A. Tobbackstraat. Car Wish Wash eindigde op de tweede plaats, Bosmans Brood & Banket op de derde, en Bakkerij de smedt werd tot vierde 'Vriendelijkste Handelaar' van Boortmeerbeek bekroond. Het waren de klanten zelf die tijdens de eindejaarsactie van Handelsgids.be hun stem voor de klantvriendelijkste handelaars van de gemeente konden uitbrengen. Om in aanmerking te komen, diende een handelszaak minstens 50 quoteringen te krijgen. Gastheer van de awarduitreiking, die voor onze regio in Haacht plaatsvond, was stand-up comedian William Boeva.





(SPK)