Juwelen gestolen bij inbraak 02 februari 2018

Dieven hebben weten in te breken in een woning aan de Perelarenlaan in Hever bij Boortmeerbeek. De inbrekers gooiden met een klinker een ruit in. Zo konden ze de woning betreden. Heel wat kasten werden overhoop gehaald. Uiteindelijk konden de inbrekers juwelen meenemen. (ADPW)