Julien Dekeyser mag zich ereburgemeester noemen 24 januari 2018

02u25 0 Boortmeerbeek Welgeteld twee jaar nadat hij de actieve politiek vaarwel zei, werd voormalig gedeputeerde Julien Dekeyser (64) maandagavond in zijn Boortmeerbeek benoemd tot ereburgemeester. "Als je zo'n titel krijgt, dan weet je dat je oud wordt", klonk het lachend.

Liberaal Dekeyser was van 1995 tot 2000 burgemeester van Boortmeerbeek. Eerder was hij ook al zes jaar lang raadslid, en zes jaar lang schepen voor de toenmalige Centrumpartij. "Met talrijke verwezenlijkingen heeft hij zeker zijn stempel op de gemeente gedrukt", aldus huidig burgemeester Michel Baert (Open Vld). "Zelf heb ik ook zeer veel van mijn voorganger en partijgenoot geleerd. Ik ben zeer blij dat ik zijn goede raad uit de beginperiode goed opgevolgd heb, en hem nu zeventien jaar later deze titel mag toekennen."





Beetje spijt

Na zes jaar burgemeesterschap maakte Dekeyser in 2001 de overstap naar de provincie, waar hij vijftien jaar lang gedeputeerde voor onder meer Ruimtelijke Ordening was. "Na een rijk gevulde loopbaan kan ik nu evenwel zeggen dat het burgemeesterschap zonder twijfel het mooiste politieke mandaat is dat er bestaat", verzekert Dekeyser. "Altijd heb ik ten dienste van de mensen gestaan - nu nog, trouwens. Achteraf gezien heb ik best wel wat spijt dat ik twee jaar geleden uit de actieve politiek gestapt ben. Het heeft me anderhalf jaar gekost om die toch wel grote stap te verwerken. Inmiddels heb ik mijn draai wel al goed gevonden met niet-politieke bezigheden. Maar zeg nooit nooit. Ik ga nog wel iets doen. Wie weet kom ik nog wel op bij de verkiezingen in mijn tweede thuis Tenerife... Al zal ik dan wel eerst mijn Spaans nog wat moeten verbeteren. (lacht)"





