Januari was actiemaand fietsverlichting Stefan Van de Weyer

29 januari 2019

14u57 0 Boortmeerbeek Het maandthema van voorbije maand op verkeersvlak van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen was zoals gebruikelijk fietsverlichting. Dertig jongeren liepen bij zes controles tegen de figuurlijke lamp.

“Sinds 2003 legt onze politiezone in deze donkere maand het accent op preventieve en repressieve acties met het oog op een correct en wettelijk gebruik van de fietsverlichting. Onze zone was eveneens pionier in het verwezenlijken en uitwerken van het protocol met het Leuvense parket over de manier waarop we tegenover jeugdige fietsers, namelijk de zestienjarigen moesten ageren. Het jongeren-pv en de vervangende “bestraffing” tot het verplicht volgen van een verkeersles voor deze groep van overtreders zijn daarvan het resultaat”, vertelde commissaris en perswoordvoerder Paul Belmans. “Voor de minderjarigen ouder dan zestien wordt een standaard proces-verbaal opgesteld. Voor de meerderjarigen volgt een onmiddellijke inning”, vervolgt hij.

De politie hielde voorbije maand zes controles in hun zone, er werden in totaal 21 jongeren-pv’s opgesteld , verder nog vijf gewone pv’s en vier onmiddellijke inningen. Tijdens de maanden november en december werden al elf jongeren-pv’s en vier standaard pv’s daaromtrent opgesteld. In totaal zullen 32 jongeren tijdens de lente, op een woensdagnamiddag een verplichte verkeersles moeten bijwonen.

De meerderjarige overtreders ontvangen van het parket van Leuven wellicht een voorstel tot de betaling van een boete.