Infoavond GDPR-wetgeving persoonsgegevens 01 maart 2018

02u29 0 Boortmeerbeek Unizo HeBoS (Hever-Boortmeerbeek-Schiplaken) houdt op donderdag 8 maart een infoavond rond de nieuwe Europese privacy reglementering.

Op 25 mei treedt de GDPR, wat staat voor 'General Data Protection Regulation' en gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers, in voege. Deze nieuwe regels gelden voor iedereen die persoonsgegevens verzamelt, beheert of gebruikt. De actuasessie, die wordt verzorgd door expert Jan Guldentops (BA nv uit Leuven), is vooral bedoeld voor de ondernemers van Boortmeerbeek. Maar ook alle andere geïnteresseerden uit Boortmeerbeek en omstreken zijn welkom. De infoavond vindt plaats in de raadszaal van het Gemeentehuis van Boortmeerbeek en vangt aan om 20 uur. Vanaf 21.30 uur is er een netwerkdrink. De deelnameprijs bedraagt 40 euro (leden Unizo: 20 euro). Meer info en inschrijven: bestuur@hebos.be. (SPK)