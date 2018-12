Inbrekers slaan minstens vier keer toe ADPW

03 december 2018

De afgelopen dagen werden er in Boortmeerbeek minstens vier inbraken genoteerd. Aan de Zevenbunderweg werd via de veranda de woonst betreden. De woonst werd volledig doorzocht, het nadeel is nog niet gekend. In de nacht van zaterdag op zondag werd er een inbraak vastgesteld in de Mezenlaan. Er werd via het raam ingebroken. Ook hier is de precieze buit nog niet duidelijk. In de Beringstraat werd zaterdag vastgesteld dat dieven gebruik hadden gemaakt van de afwezigheid van de bewoners. Ze braken het raam open met een schroevendraaier, maar konden volgens de eerste vaststellingen geen buit maken. In de Bieststraat werd via het dakraam ingebroken. De hele woning werd doorzocht. Er werden juwelen meegenomen.