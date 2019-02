Inbrekers komen twee keer in actie Stefan Van de Weyer

01 februari 2019

16u51 0 Boortmeerbeek In Boortmeerbeek kwamen inbrekers minstens twee keer in actie. Ze hadden het gemunt op alles wat niet te groot of te heet was. Steeds raakten ze binnen via een raam.

Op de Anjerweg in deelgemeente Schiplaken konden de daders een raam forceren aan de zijkant van de woning. Ze haalden het volledige pand ondersteboven en lieten een grote wanorde achter. Ze maakten finaal juwelen buit. Op een steenworp daar vandaan in de Tulpenlaan forceerden ze hun toegang door een raam aan de achterzijde aan diggelen te slagen. Ook hier werd de volledige woning doorzocht. Het juiste nadeel is nog niet gekend.