Inbraken in woning en computerzaak 13 augustus 2018

In de Jasmijnlaan in Boortmeerbeek probeerden inbrekers een woning te betreden. Uiteindelijk slaagden ze erin om via de achterdeur binnen te geraken. Het is nog niet duidelijk wat hun exacte buit is. Op de Leuvensesteenweg probeerden dieven om in te breken in computerzaak C-Dot. Ze knipten de omheining open langs de achterzijde van de winkel, beklommen het gebouw en probeerden zich in een kleine ruimte te laten zakken. Uiteindelijk moesten ze met lege handen naar huis doordat de deur niet open ging. (ADPW)