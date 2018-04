Inbraak in vissersclub 27 april 2018

02u28 1

In de kantine van de vissersclub in de Ravesteinstraat in Hever werd tijdens de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken.





Die inbraak gebeurde via de dakkoepel. De dieven konden eveneens braak plegen op de binnendeur. Heel wat ruimtes werden doorzocht maar op het eerste gezicht werd er geen buit gemaakt. (ADPW)