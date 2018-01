Inbraak in thuiszorgwinkel 02u27 0

Inbrekers hebben in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in een thuiszorgwinkel op de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek. De inbrekers konden een raam forceren en verleenden zich zo toegang tot de winkel.





De dader ging waarschijnlijk op de vlucht toen het alarm in werking trad. Er werd op het eerste gezicht niets gestolen. (ADPW)