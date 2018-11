Inbraak in Sijsjeslaan ADPW

28 november 2018

In de Sijsjeslaan in Hever bij Boortmeerbeek werd dinsdag een inbraak vastgesteld. De bewoner was enkele dagen op vakantie geweest en stelde de inbraak vast bij thuiskomst. De inbraak vond plaats via het keukenraam. De woning werd volledig doorzocht. Wat de dieven buitgemaakt hebben, is vooralsnog niet gekend. Het labo zal een sporenonderzoek uitvoeren. De politie plant een buurtbevraging.