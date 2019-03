Inbraak in Café Dageraad ADPW

25 maart 2019

In Café Dageraad in de Vaartstraat in Schiplaken is een inbraak vastgesteld. Een raam aan de zijkant van het pand werd geforceerd, maar het is nog onduidelijk of er ook een buit gemaakt is. De politie stelde een proces-verbaal op.