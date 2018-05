Inbraak in BMW 30 mei 2018

02u31 0

In de Heikestraat in Boortmeerbeek werd in de nacht van maandag op dinsdag een diefstal uit een BMW gepleegd. Dat gebeurde uit een X5 die op de oprit geparkeerd stond.





De dieven gingen aan de haal met het navigatiesysteem en de versnellingspook. Er waren geen sporen van braak merkbaar en een buurtonderzoek leverde nog geen getuigen of nuttige informatie op.





(ADPW)