Inboedelverkoop Hotel Classics levert 17.000 euro op voor goede doel 04 april 2018

De inboedelverkoop van het voormalige zakenhotel Classics langs de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek heeft vijf goede doelen een aardige cent opgeleverd. Dankzij de verkoop van het interieur van de weldra te slopen kasteelvilla konden de eigenaars Anita Mommens en haar man Richard Luypaert in totaal 17.000 euro wegschenken. Het bedrag ging volledig naar organisaties die zich zowel voor mens als dier inzetten. Dierenasiel De Zorghoeve uit Leefdaal (Bertem), het Dierenasiel Mechelen en de Stichting Prins Laurent ontvingen elk een cheque van 4.000 euro. Dankzij een 'meerverkoop' achteraf, mochten ook de Kamphoeve uit Kampenhout en het Gulden Ruitje uit Zemst elk nog 2.500 euro in ontvangst nemen. Aldi plant op de locatie een nieuw, hypermodern warenhuis.





(SPK)