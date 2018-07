Ideaal voor horrorfilm, zo verloederd is dit kerkhof GEMEENTE PLANT HERINRICHTING OUDE BEGRAAFPLAATS TOT PARK SVEN PONSAERTS

07 juli 2018

02u46 0 Boortmeerbeek Het oude kerkhof van Hever (Boortmeerbeek) ligt er al jarenlang verloederd bij. De kerkfabriek vindt het de hoogste tijd dat de begraafplaats rondom de kerk wordt aangepakt. In afwachting van een herinrichting tot 'wandelpark', gaat de gemeente de zwaarst vervallen en daardoor onveilige graven verwijderen.

De laatste begraving dateert er al van 1973 - ondertussen dus 45 jaar geleden. Sindsdien is er op het oude kerkhof van Hever (Boortmeerbeek) nog maar weinig 'beweging'. De verloederde begraafplaats rondom de parochiekerk treedt almaar verder in verval, waardoor het inmiddels het ideale decor voor een horrorfilm zou kunnen zijn. "De meeste van de misschien wel 300 graven zijn verzakt. Andere zijn doorheen de jaren helemaal verwaarloosd, of zelfs vernield", trekt Roger Van Loock, voorzitter van de Heverse kerkfabriek, aan de alarmbel. "Rond Allerheiligen fleurt het hier nog enigszins op, maar voorts ziet het er gewoon niet uit. De hoogste tijd dat de gemeente, dat eigenaar is, iets onderneemt."





Met vervallen constructies waarvan de oudste volgens de grafopschriften al van net na het jaar 1900 dateren, is het op het kerkhof ook niet helemaal veilig. "Omdat dit een niet-afsluitbaar domein is, kan iedereen hier de klok rond bij - ook spelende kinderen. Onnodig te zeggen wat de gevolgen zijn als er iemand onder een honderden kilo's zwaar instortend grafmonument terechtkomt... ", meent Van Loock. "Al minstens tien jaar horen we dat de gemeente plannen heeft om het tot een wandelpark om te vormen. Met de aanplanting van bomen en het behoud van de mooiste graven zou men hier echt een mooi, toegankelijk plekje kunnen maken. Alleen, dat gebeurt maar niet."





Herbegraving

Burgemeester Michel Baert (Open Vld) erkent de verzuchtingen van de kerkfabriek. "Het voornemen om het kerkhof eens grondig aan te pakken, is er al veel jaren. Met het plan er een soort van Engels park van te maken, werd een 25-tal jaar geleden al geopperd een ontruiming met herbegraving door te voeren. Pakweg een zestal jaar geleden werd de nabestaanden opnieuw een voorstel tot herbegraving op de gemeentelijke begraafplaats van Hever gedaan. We hebben daar echter nooit veel reacties op ontvangen, waardoor het project van de baan is geraakt."





Ook wat de onveiligheid betreft, heeft de kerkfabriek volgens Baert een punt. "Nog dit jaar worden de onveilige situaties weggewerkt. Daarna zal dan met een tuinarchitect over een herinrichting moeten worden nagedacht. Met onze heemkundige kring kan dan worden bekeken welke historisch waardevolle monumenten zeker behouden moeten blijven. Komt het ooit tot een effectieve ontruiming, dan zullen de families die een herbegraving wensen, de kosten daarvoor wel zelf dienen te dragen" aldus nog de burgemeester.