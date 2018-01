Horloge en cash geld weg bij inbraak 27 januari 2018

03u11 0

In een woning langs de Krokuslaan in Boortmeerbeek hebben inbrekers een horloge en enkele honderden euro's cash kunnen buitmaken. Dat deden ze door een ruit op de eerste verdieping in te slaan.





De woning werd doorzocht en er werd heel wat wanorde achtergelaten. Van de dieven ontbreekt elk spoor. (ADPW)