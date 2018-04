Herdenking 75 jaar Transport XX 20 april 2018

02u29 0 Boortmeerbeek Het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat Transport XX in Boortmeerbeek tot stilstand werd gebracht.

De herdenkingsplechtigheid zondag, met bloemenhulde, moet herinneren aan het historische feit dat drie studenten er op 19 april 1943 in Boortmeerbeek in slaagden het 20ste jodentransport van Mechelen naar het uitroeiingskamp Auschwitz te stoppen. 17 van de 1.631 gevangenen konden zo aan de deportatie ontkomen. Thema van de plechtigheid dit jaar is 'De kinderen van'. Naast toespraken van onder meer burgemeester Michel Baert, Regina Sluszny (voorzitter van de organisatie Het Ondergedoken Kind) en Michel Laub (secretaris-generaal van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België) zullen ook drie schoolkinderen hun hedendaagse blik op dit gebeuren laten schijnen. De muzikale intermezzo's komen van Zangkoor Crescendo en de twee lokale fanfares. Ook 'Boogie Boy' Paul Ambach, zelf van Joodse afkomst, zal een aantal nummers op piano brengen. De herdenkingsplechtigheid vindt plaats aan het herdenkingsmonument XX voor het gemeentehuis. Aanvang om 10.30 uur. De toegang is gratis. (SPK)