Heemkring organiseert twintigste stamboomweekend KAR

14 november 2018

16u30 0 Boortmeerbeek De heemkring Ravensteyn organiseert 17 november en 18 november voor de twintigste keer haar jaarlijkse stamboomweekend in de Oude Pastorij in Hever.

Door de jubileumtentoonstelling vinden er dit jaar twee tentoonstellingen plaats. De tentoonstellingen kaderen in het einde van van WOI 100 jaar geleden. In de eerste tentoonstelling wordt een overzicht gebracht van wie uit Hever en Schiplaken destijds gestreden heeft. In de tweede tentoonstelling wordt aandacht besteed aan de vondelingen die geplaatst werden in Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken. Volgens de heemkring leven er nog afstammelingen van de vondelingen in Boortmeerbeek. Even traditioneel als de tentoonstellingen zijn ook de infostands die door de heemkringen uit de omgeving samen met heemkring Ravensteyn opgezet worden. Op de stands worden de nieuwste uitgaven voorgesteld en documentatie aangereikt voor wie interesse heeft in heemkunde en genealogie. Tevens staan de medewerkers klaar om zowel de beginners als de gevorderden met raad en daad bij te staan in hun opzoekingen. Zoals steeds is de toegang tot tentoonstellingen en infostands gratis.