Hans Crol trekt lijst N-VA 23 januari 2018

N-VA Boortmeerbeek maakte onlangs haar lijsttrekker en -duwer voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend. De partij gaat met Hans Crol (43), sinds enkele jaren voorzitter van N-VA Boortmeerbeek, als kopman naar de stembus.





Lijstduwer wordt huidig N-VA-gemeenteraadslid Rudy Renders (54). De oppositiepartij zal de nadruk in haar campagne op de mobiliteit leggen.





"Er is de jongste jaren nauwelijks wat gebeurd om het sluipverkeer door onze gemeente efficiënt aan te pakken", aldus Crol. "Tijd dus dat we eens doortastende maatregelen treffen die dat aanpakken." Daarnaast wil N-VA van Boortmeerbeek een warme en veilige gemeente maken. (SPK)