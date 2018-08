Hans Crol trekt kieslijst N-VA Boortmeerbeek 22 augustus 2018

N-VA Boortmeerbeek heeft haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Leerkracht Hans Crol (43) uit deelgemeente Hever trekt de kieslijst. Sigrid Van Obbergen (49), een fiscaal deskundige uit Boortmeerbeek, en Rodrigue Bijlsma (28), maritiem verkeersleider en nationaal partijraadslid uit Schiplaken, staan op plaats 2 en 3.





Regina Wolfs (immobiliënbeheerder) en Cathérine Breucq (oncologe) vullen de top vijf aan. Lijstduwer wordt uittredend N-VA-gemeenteraadslid Rudy Renders (54), medewerker bij Brussels Airport.





Het programma van N-VA Boortmeerbeek, momenteel oppositiepartij in Boortmeerbeek, richt zich in de eerste plaats op het thema Veiligheid. Zo wil de partij meer aandacht voor inbraakpreventie, onder meer door ANPR-camera's nog actiever in te zetten om dievenbendes op te sporen. Diezelfde camera's zijn volgens de partij ook een middel om de verkeersveiligheid aan te pakken. (SPK)