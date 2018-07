Gust en Monique vieren 50 jaar huwelijksgeluk 17 juli 2018

Gust Rits en Monique Hendrickx uit de Barelweg in Schiplaken (Boortmeerbeek) waren op 11 juli precies 50 jaar getrouwd. Gust (70) is afkomstig uit Tremelo en werkte eerst 15 jaar lang als meubelmaker bij Peremans in Mechelen. Vervolgens was hij nog metser bij de bouwbedrijven Van Poppel in Mechelen en De Coninck in Meerbeek. Monique (70) groeide op in Rijmenam en werkte 38 jaar lang als administratief bediende voor Agfa Gevaert in Mortsel. Er kwamen een zoon en twee kleinkinderen.





Gust is een fervent duivenmelker, vist bij de Ravesteinvissers en is lid van Biljartclub Den Bal. Monique gaat graag lekker uit eten en vult kruiswoordraadsels in.





(SPK)