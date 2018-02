Groot waterlek: motorrijder met passagier ten val 23 februari 2018

Op de Leuvensesteenweg (N26) in Boortmeerbeek is gisterochtend op een ijsplek door een groot waterlek een motorrijder met passagier ten val gekomen. De politie van de zone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen was al met de verkeersregeling bezig toen omstreeks 6.50 uur een motorrijder ter hoogte van het lek in de richting van Leuven de controle over het stuur verloor.





De motorfiets ging op een ijsplek ten gevolge van de immense hoeveelheid op de rijbaan gestroomde water aan het slippen, waarna de bestuurder en zijn vrouwelijke passagier tegen de grond gingen. Die laatste, een 59-jarige vrouw uit Mechelen, raakte daarbij lichtgewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder, een 58-jarige man uit Mechelen, liep geen noemenswaardige verwondingen op. De brandweer verwijderde de bevroren waterplek van de rijbaan. De Watergroep ging ter plaatse om de leidingbreuk die het lek veroorzaakte te herstellen. Tot zolang diende het verkeer plaatselijk beurtelings over een rijstrook te verlopen. Het incident zorgde op de verbindingsweg tussen Mechelen en Leuven de hele ochtendspits lang voor ernstige verkeershinder. (SPK)