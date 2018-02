Gratis infosessie erfenisrecht 01 februari 2018

De gemeente Boortmeerbeek houdt op dinsdag 27 februari twee infomomenten met als thema erfenisrecht.





Docent Recht en Wetgeving Paul Nijs belicht de verdeling van de nalatenschap bij overlijden, maar ook de schenkingen en de rechten bij huwelijk en samenwonen. Maak ik best een testament? Hoe bescherm ik mijn partner? Hoe betalen mijn erfgenamen niet meer dan nodig? Men komt het allemaal te weten tijdens de infosessies op 27 februari in de raadszaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 2 in Boortmeerbeek. De eerste infosessie start om 13.30 uur en duurt tot 16 uur. De tweede begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is telkens gratis. Inschrijven is niet nodig. (SPK)