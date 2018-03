Gratis infosessie brandveiligheid 22 maart 2018

De gemeente Boortmeerbeek houdt op dinsdag 27 maart samen met de brandweer van de Vlaams-Brabantse hulpverleningszone Oost twee infomomenten over brandveiligheid. Men komt er alles te weten over hoe de woning brandveilig te maken: door het vermijden van brandrisico's in en om de woning, te investeren in voldoende goede rookmelders en een afgesproken vluchtplan. Iedereen is welkom op 27 maart in de raadszaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 2 in Boortmeerbeek. De eerste infosessie start om 13.30 uur, de tweede om 19.30 uur. De toegang is telkens gratis. Alle aanwezigen krijgen bovendien een levensreddend gadget. Inschrijven is niet nodig. (SPK)