Goud voor Ludo en Greta 18 mei 2018

Ludo Weyts en Greta Van Beethoven uit het Donk in Hever (Boortmeerbeek) waren op 11 mei precies 50 jaar getrouwd. Ludo (71) groeide op in Mechelen en werkte zijn hele loopbaan voor Het Laatste Nieuws. Greta (70) werd geboren in Sint-Katelijne-Waver en zorgde altijd voor het huishouden en hun twee kinderen. Er kwamen ook drie kleinkinderen.





(SPK)