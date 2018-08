Goud voor Jos en Gilberte 23 augustus 2018

02u23 0

Jos Ooms en Gilberte Van Kerckhoven uit de Mouterij in Boortmeerbeek waren op 10 augustus precies 50 jaar getrouwd. Jos (79) is afkomstig uit Begijnendijk en had met Wasserij De Lotus meer dan 20 jaar lang een eigen zaak op Haacht-Station. Gilberte (72) groeide op in Averbode en heeft altijd in de familiezaak geholpen. Er kwamen een dochter, Anja, en drie kleindochters. Jos was altijd een trouw supporter van KV Mechelen, en gaat nu nog dagelijks fietsen, én een pintje drinken. Gilberte pikt nog graag een marktje mee, en geniet ook van hun uitstapjes naar zee.





(SPK)