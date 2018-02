Goud voor Felix Devreese en Betty Michaux 13 februari 2018

Felix Devreese en Bertha Michaux uit de Lotuslaan in Schiplaken (Boortmeerbeek) waren op 3 februari precies 50 jaar getrouwd. Felix (69) werkte zijn hele loopbaan als scheikundig ingenieur voor het bedrijf Ankersmid in Antwerpen. Betty (68) was zo'n 40 jaar lang bediende in de klantendienst van verschillende bedrijven. Het koppel kreeg een dochter en een zoon. Er kwamen ook twee kleinkinderen. Felix is nog een zeer actief sporter, die veel fietst en stapt. Hij is ook coördinator van het Buurt Informatie Netwerk (BIN) van de wijk Lievekensbossen. Betty houdt nog van koken en tuinieren.





(SPK)