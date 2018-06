Gemeente zet vrijwilligers in de bloemetjes 08 juni 2018

De gemeente Boortmeerbeek heeft onlangs haar Vrijwilligers 2017 verkozen. Marcel Andries was 33 jaar lang dirigent van het zangkoor De Heilige Familie in Schiplaken. Marcel Pelgrims was ongeveer 33 jaar voorzitter van het bestuur van de gewestelijke KWB. Jeroen Mertens en Dirk Kops zijn de bezielers van de nieuwbouw van het scoutslokaal in Boortmeerbeek. Maurits Deleebeeck is sinds de opstart in 1971 actief lid van Zangkoor Crescendo. Marcel Glorie is al 40 jaar actief binnen Postzegelkring De Postiljon, en Bruno Van Hoof is als voorzitter reeds 15 jaar steun en toeverlaat van de Heverse filmclub.





(SPK)