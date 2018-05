Gemeente legt sluipverkeer aan banden BURGERS ZIJN TOENEMEND VRACHTVERKEER MEER DAN BEU SVEN PONSAERTS

11 mei 2018

02u46 0 Boortmeerbeek De gemeente Boortmeerbeek wil het sluipverkeer drastisch aanpakken. Door meerdere zijstraten van gewestwegen af te sluiten, wil ze het verkeer verhinderen de voorzien route te verlaten. De eerste ingrepen komen er in deelgemeente Schiplaken.

"Al jarenlang krijgen we bewonersklachten en petitielijsten allerhande over het vele, te snelle en ook almaar toenemende sluipverkeer", zegt burgemeester Michel Baert (Open Vld). "Onder meer sinds de invoering van het rekeningrijden zien we als 'doorrijgemeente' van en naar Leuven, Mechelen en Brussel een pak meer vrachtverkeer op onze gewestwegen. Op de Leuvensesteenweg (N26) is het zowat voortdurend aanschuiven, waardoor alternatieve binnenwegen doorheen onze gemeente worden gekozen. Door het Vlaams Gewest aangekondigde ingrepen om het probleem structureel aan te pakken, laten echter op zich wachten. Zo is, na 12 jaar onderhandelen, de aanleg van een ovonde aan kruispunt Den Tip (van de Leuvensesteenweg met de Molenheidebaan, red.) ondertussen al zeven jaar goedgekeurd."





Turborotondes

"Maar ook voor de nieuwe zogenaamde turborotondes aan Kampenhout-Sas en de al vier decennia lang aangekondigde spoorwegbrug of -tunnel aan Haacht-Station is er de eerstvolgende jaren nog geen geld. Omdat kleinere ingrepen, zoals het aanbrengen van verkeersremmers en asverschuivingen toch niet werken, is het nu tijd voor een drastischere aanpak", zegt de burgemeester. Met een nieuw circulatieplan wil de gemeente automobilisten afdwingen om meer de gewestwegen te gebruiken. "De bedoeling is om heel wat zijstraten van de gewestwegen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer", legt schepen van Mobiliteit Remi Serranne (sp.a) uit. "Het eerst willen we Schiplaken aanpakken, waar de ingrepen ook het makkelijkst zijn. Inwoners van onder meer de Rijkenhoekstraat, Goorstraat, Zevenbunderweg en Blokstraat ondervinden er enorme hinder van het sluipverkeer van en naar de E19. Door onder meer de Zevenbunderweg en Goorweg af te sluiten en de Blokstraat 'door te knippen', kunnen we de woonwijken er vrijwaren", weet Serranne. "De verkeerscommissie volgt ook ons voorstel om bijkomend eventueel de Mercatorlaan en Consciencelaan af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Fysieke ingrepen of ANPR-nummerplaatherkenning zouden het verbod op zwaar vrachtverkeer in de Bieststraat kunnen afdwingen. Hetzelfde kan voor de Beringstraat."





Baert en Serranne benadrukken dat de voorliggende plannen niet 'te nemen of te laten' zijn. "We gaan een studiebureau nu alles laten uitwerken. Er komen zeker hoorzittingen met inspraakmogelijkheid voor de bevolking, waarna eventueel nog kan worden bijgestuurd." De realisatie van de plannen is ten vroegste voor volgend jaar.