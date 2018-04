Gaston en Huguette zijn 50 jaar getrouwd 05 april 2018

Gaston Bogaerts en Huguette Baes uit de Kallebeekstraat in Boortmeerbeek zijn 50 jaar getrouwd. Gaston (76) is afkomstig uit Boortmeerbeek en werkte als vrachtwagenchauffeur voor Orca en Cementnatie Antwerpen.





Huguette (71) groeide op in Kortenberg en werkte 25 jaar lang in de beenhouwerij van Covee in Kampenhout.





Het koppel kreeg een dochter, en er kwamen twee kleinkinderen. Huguette was 12 jaar lang OCMW-raadslid voor VLD. Nu houden de jubilarissen nog van tuinieren. Af en toe gaan ze ook eens lekker uit eten.





