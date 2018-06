Garage Vertommen viert 30ste verjaardag 14 juni 2018

Mercedes-garage Vertommen heeft onlangs dertig kaarsjes uitgeblazen. Dat gebeurde tijdens een groot feest met ruim achthonderd genodigden. In 1988 begon zaakvoerder Rudi Vertommen als 21-jarige met een eenmanszaak in zijn ouderlijke woning. Intussen telt nv Rudi Vertommen 25 personeelsleden en beschikt de garage over ruim 4.000 vierkante meter aan infrastructuur.





(SPK)