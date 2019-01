Garage Jennes neemt concurrent Van der Elst over KAR

03 januari 2019

Boortmeerbeek Garage Jennes uit Boortmeerbeek heeft garage Van der Elst, met filialen in Aarschot en Tremelo, overgenomen. Jennes verkoopt de automerken Volkswagen, Audi, Seat en Skoda.

De overname heeft als gevolg dat de garage aan de Veldonkstraat in Tremelo definitief de deuren sluit. De twintigtal medewerkers verhuizen naar de garage in Aarschot langs de Ter Heidelaan. “We hebben het handelsfonds van de familie Van der Elst overgenomen”, bevestigen Rudi en Jan Jennes van de gelijknamige autogroep. “In de overeenkomst is het gebouw in Tremelo niet begrepen, de site in Aarschot zal door Jennes worden gehuurd tot het nieuwe complex, gepland op het braakliggende terrein naast de huidige garage, gerealiseerd is.” Deze lente nog wil Jennes de vergunningsaanvraag indienen om zo binnen het jaar te kunnen starten met de bouw van een nieuwe garage. Met de overname van Van der Elst zal Jennes ongeveer 230 personeelsleden tellen, verspreid over vijf vestigingen in Boortmeerbeek, Kampenhout, Machelen, Leefdaal en Aarschot. “Voorlopig blijft de handelsnaam in Aarschot ongewijzigd in Van der Elst. Pas bij de realisatie van de nieuwbouw zal ook de naamsverandering naar Jennes worden doorgevoerd”, klinkt het nog.