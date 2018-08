Fons en Rosa 60 jaar getrouwd 10 augustus 2018

Fons Van Rillaer en Rosa Schoevaerts uit de Bredepleinstraat in Boortmeerbeek waren op 5 juli precies 60 jaar getrouwd.





Fons (83) werkte eerst negen jaar in Brouwerij t' Sas, en was vervolgens nog 35 jaar lang seingever bij de Spoorwegen. Rosa (79) was zelfstandig kapster en teelde ook 15 jaar lang witloof. Het koppel kreeg een kind, er kwamen ook een kleinkind en een achterkleinkind. Fons is nog steeds een fervent duivenmelker. Rosa helpt hem daarbij, en past ook nog met veel plezier op hun achterkleinkind.





(SPK)