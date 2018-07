Fons en Gaby vieren hun vijftigste huwelijksverjaardag 12 juli 2018

Fons Verbruggen en Gaby Vercammen uit de Sint-Adriaanweg in Boortmeerbeek waren onlangs 50 jaar getrouwd. Fons (73) is afkomstig uit Baal en werkte zo'n 50 jaar lang als metser in de bouw, eerst voor Pardon in Baal en vervolgens voor Jan Cleynhens uit Keerbergen. Gaby (68) groeide op in Tremelo en werkte bijna 20 jaar in de productie van Philips in Leuven. Er kwamen twee kinderen en evenveel kleinkinderen voor de jubilarissen. Fons is lid van Visclub De Ravestein. Gaby leest nog graag een goed boek.











(SPK)