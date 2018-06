Fietstocht Wielerclub Niels Albert Bike Club 13 juni 2018

Wielerclub Niels Albert Bike Club uit Boortmeerbeek houdt op zondag 24 juni haar jaarlijkse clubrit.

Deelnemers hebben een keuze uit drie afstanden. Voor gezinnen en recreanten is er een, in samenwerking met de Vlaamse Wielrijdersbond, bewegwijzerd parcours van 49 kilometer, met tussenstop aan de Niels Albert Bike Store in Tremelo. Geoefende wielertoeristen rijden een omloop van 95 of 110 kilometer richting het Hageland. Onderweg is er een ruime bevoorrading. Starten kan tussen 8 en 10.30 uur aan het clubhuis Bistro Perfect, Dorpsplaats 2 in Boortmeerbeek. Bij aankomst kan er daar op het sfeervolle terras nagepraat worden. Er is een bewaakte fietsstalling voorzien. Meer info: www.nielsalbertbikeclub.be. (SPK)