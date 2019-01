Fietspad Leuvensesteenweg verzakt na breuk in waterleiding ADPW

07 januari 2019

15u38 0

Op de Leuvensesteenweg (N26) in Boortmeerbeek, is het fietspad tussen het kruispunt Pachthofstraat en Kallebeekstraat in de richting van Leuven volledig verzakt. Hierdoor is er één rijstrook afgesloten en wordt het verkeer geregeld door verkeerslichten. Er wordt tijdelijke hinder verwacht. De aarde onder het fietspad spoelde weg in de aanliggende berm.