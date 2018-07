Fietser gewond bij valpartij 28 juli 2018

Op de Wespelaarsebaan in Boortmeerbeek kwam donderdagnamiddag een fietser ten val. Hij raakte daarbij gewond aan het hoofd en werd naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden overgebracht. Zijn toestand is nog onduidelijk, maar de man verkeerde nooit in levensgevaar. (ADPW)