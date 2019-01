Fiat gestolen bij inbraak ADPW

08 januari 2019

In de Aambeeldstraat in Boortmeerbeek werd maandag een inbraak vastgesteld. De dieven konden via de verandadeur de woning betreden. De sleutel van de Fiat die op de oprit stond werd uit de woning gestolen en de wagen werd meegenomen. Daarnaast konden de dieven ook 200 euro aan vreemde valuta buitmaken. Ook in het tuinhuis werd ingebroken. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse en er werd een buurtonderzoek gestart.