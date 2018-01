Feestende Okra-leden schenken ruim 900 euro aan KLJ Schiplaken 02u27 0 Foto Sven Ponsaerts

De seniorenverenigingen Okra Boortmeerbeek en Okra Schiplaken konden onlangs een mooie cheque van 920 euro aan KLJ Schiplaken overhandigen. De gift is de opbrengst van de tombola die tijdens het zevende Seniorenkerstfeest in zaal Movri werd gehouden. Meer dan honderd senioren beleefden er een gezellige namiddag, met lekker eten en drinken en met feestelijke livemuziek.





De hoofdleiding van de jeugdvereniging nam het geschonken bedrag dankbaar in ontvangst uit handen van het Okra-bestuur. Het geld zal worden gebruikt voor schilderwerken en de inrichting van het nieuwe KLJ-lokaal langs de Vaartdijk in Schiplaken.





(SPK)