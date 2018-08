Elf Roemeense ramkrakers blijven in cel 02 augustus 2018

02u35 0 Boortmeerbeek De Brusselse raadkamer heeft de aanhouding van elf Roemeense ramkrakers verlengd. Ze blijven nog minstens een maand in de cel.

Eind juni werden ze opgepakt in het kader van een onderzoek naar een bende die wordt verdacht van ramkraken en snelkraken op grote winkels. De bende was actief in het hele land en viseerde onder meer een tuincentrum in Lennik, een verhuurbedrijf van werkmateriaal in Overijse en filialen van winkelketen Vanden Borre in Boortmeerbeek. Na de diefstallen werden de gestolen goederen snel verhandeld. De federale gerechtelijke politie voerde met steun van de speciale eenheden verschillende huiszoekingen uit in de omgeving van Charleroi. Daarbij werd heel wat bewijsmateriaal in beslag genomen. Ook werden bij de huiszoekingen elf verdachten aangetroffen, gearresteerd en verhoord.Het onderzoek is nog lopend. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verschijnen. (WHW)