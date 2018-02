Drugpreventieavond ouders scholieren 22 februari 2018

02u57 0

De gemeente Boortmeerbeek houdt vandaag samen met de politie van de zone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen een drugpreventieavond gericht op ouders van leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de lagere school. Bedoeling is de ouders (en grootouders) te informeren en te sensibiliseren voor de problematiek van het gebruik van drugs en alcohol bij jongeren. Geïnteresseerde volwassenen (de aanwezigheid van kinderen is niet wenselijk) zijn om 19.30 uur welkom in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 2 in Boortmeerbeek. De toegang is gratis. (SPK)