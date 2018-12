Dronken chauffeur veroorzaakt botsing ADPW

03 december 2018

In de Burggraaf G.Terlindenlaan in Boortmeerbeek is zondagochtend omstreeks 5 uur een man gewond geraakt na een aanrijding. De 39-jarige man uit Haacht volgde met zijn Volvo de Terlindelaan in de richting van Schiplaken, toen hij plots van rijstrook veranderde en in aanrijding kwam met een Citroën die uit de tegenovergestelde richting kwam. Beide voertuigen werden door de klap in de berm gekatapulteerd. De 39-jarige man uit Haacht werd lichtgewond en legde een positieve ademtest af. Hij zal zich voor de rechtbank moeten verantwoorden. De zwaar beschadigde voertuigen moesten getakeld worden.