Dronken bestuurder zonder rijbewijs rijdt fietsster aan ADPW

25 maart 2019

15u34 0

In de Venstraat in Boortmeerbeek is zondag een 47-jarige fietsster aangereden door een 40-jarige Roemeense autobestuurder. De man bleek ook nog eens dronken te sturen én was bovendien niet in het bezit van een rijbewijs, noch kon hij geldige boorddocumenten voorleggen. Zijn auto is voor onbepaalde tijd aan de kant gezet. De 47-jarige fietsster uit Boortmeerbeek werd na haar val met een verwonding aan de arm overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.