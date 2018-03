Discreet shoppen op afspraak UNIEKE SPECIAALZAAK MIMATE: VOOR DAMES MET MAAT 42 TOT 58 SVEN PONSAERTS

10 maart 2018

02u27 0 Boortmeerbeek In het centrum van Boortmeerbeek opent tijdens het weekeinde van 10 en 11 maart Kledingzaak Mimate. Uitbaatster Katleen Verbruggen richt zich uitsluitend op dames 'met een maatje meer'. "Uit ervaring weet ik hoe moeilijk het is om een mooie, passende outfit samen te stellen."

Zo'n acht jaar geleden begon ze in de omgebouwde garage van haar woning langs de Langestraat met Naaistudio Katleen, gespecialiseerd in het op maat maken van dameskleding. Met die achtergrond heeft Katleen Verbruggen (45) uit Boortmeerbeek onlangs een kledingzaak geopend in grotere damesmode. "Veelvuldig hoorde ik van klanten met een maatje meer die bij mij voor 'een retouche' kwamen hoe moeilijk het wel voor hen is om een mooi aangepaste outfit te vinden. Het was dan mijn taak om de binnengebrachte kledingstukken te 'retoucheren': broekspijpen inkorten en/of versmallen, blouses innemen, ritssluitingen aanpassen,... allemaal om er een model in te krijgen, opdat ze niet als 'een zak aan het lijf' van de klant zouden hangen", legt Verbruggen uit.





"Maar het is effectief zo: mensen met een 'moeilijk figuur' vinden werkelijk slecht mooie, passende kant-en-klare kledij. Zelf ben ik vroeger ook erg struis geweest, en ik kan dus uit ervaring spreken. Maar het is toch niet omdat je een maatje meer hebt, dat je niet het recht zou hebben er ook goed uit te zien - om je mooi opgekleed goed in je vel te voelen. Met Mimate - wat zoveel betekent als 'Everyday like Sunday' - wil ik struisere mensen helpen een mooie outfit samen te stellen", verklaart Verbruggen het initiatief.





"In mijn winkelrekken vind je uitsluitend kwaliteitsvolle, maar zowel modieuze, trendy, sportieve als klassieke kleding vanaf maat 42 tot 58, zowel voor jong als minder jong. In het gamma zitten vooral heel wat rekbare stoffen, maar bijvoorbeeld ook 'bottom ups' - push-upbroeken met een speciale 'lifting' voor een mooi, strak achterwerk. Eveneens beschikbaar: figuurcorrigerend ondergoed en accessoires als handtassen, sjaaltjes en juweeltjes."





Verbruggen maakt zich sterk met haar aanbod door de enige in de grote regio te zijn. "In Nederland zijn er veel meer dergelijke winkels. Maar mensen uit onze regio moeten al snel naar Scherpenheuvel-Zichem, Geel of Lichtaart - toch een heel eind." Mimate richt zich uitsluitend op dameskleding. "Al is er ook veel vraag naar grotere maten voor mannen. Misschien een volgende stap, wie weet."





Imagocoach

Wie dat wenst, kan bij Mimate na afspraak ook een beroep doen op een imagocoach. "Zij is in te huren voor stijl- en kleuranalyse, maar bijvoorbeeld ook voor tips over maquillage. We plannen eveneens workshops om jezelf te leren kleden." Omdat Verbruggen weet dat er bij sommige van haar potentiële klanten toch enige schroom bestaat om een dergelijke gespecialiseerde winkel binnen te stappen, is het ook mogelijk een afspraak buiten de reguliere openingsuren te maken. "Voor wie graag wat discreter komt kiezen, maar ook voor wie het overdag te druk heeft of vriendinnen die graag in groep komen, reserveer ik graag een uurtje - bijvoorbeeld op een avond of zondagmiddag. Ook dat 'tijd kopen' is in Nederland al veel sterker ingeburgerd."





Met de komst van Mimate komt er na ruim een jaar van leegstand ook opnieuw een invulling voor het handelspand - een voormalige kapperszaak. "Ik kies er bewust voor me hier aan het marktplein, pal in het centrum, te vestigen. Een baan als de Leuvensesteenweg is immers al verzadigd met kledingwinkels met de gebruikelijke maten. Daar zou ik ook verloren gaan in de massa."





Naairetouches

De naairetouches blijft Verbruggen doen en ook de droogkuisservice Mireille verhuist gewoon mee. Mimate houdt een groot openingsweekend op zaterdag 11 en zondag 12 maart. Op zaterdag is dat van 10 tot 20 uur, en op zondag van 10 tot 18 uur. Op beide dagen zal een volslank model de gewenste kleding tussen 14 en 17 uur showen.