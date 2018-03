Dieven stelen gps uit drie auto's 28 maart 2018

Onbekenden hebben dinsdagnacht in geparkeerde auto's ingebroken in de Stijn Streuvelstraat en de Heideweg in Hever. Uit twee BMW's en een Mercedes werd het navigatiesysteem uitgebroken. Twee van de voertuigen stonden geparkeerd op de oprit en een op de rijbaan. De dieven forceerden het portier of sloegen een raam stuk. De politie startte een buurtonderzoek, maar voorlopig ontbreekt elk spoor naar de dader of daders. (KAR)